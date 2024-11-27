CNBC: японский Softbank инвестирует в OpenAI $1,5 млрд

Японский инвестиционный холдинг Softbank вложит $1,5 млрд в разработчика технологий ИИ — американскую компанию OpenAI. При этом руководство OpenAI разрешило бывшим и действующим сотрудникам компании продать японским инвесторам свои акции. Принимать ли это предложение, держатели бумаг должны решить до 24 декабря. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, сделку настойчиво продвигал основатель и глава Softbank миллиардер Масаёси Сон, который хотел увеличить долю инвестфонда в OpenAI. Ранее Softbank уже вложил в OpenAI $500 млн. Всего в ходе предыдущего раунда финансирования OpenAI привлекла $6,6 млрд,, и сейчас компания оценивается в $157 млрд.

Как отмечает CNBC, намерение главы Softbank увеличить долю в OpenAI показывает его интерес к ИИ-технологиям и стремление вкладывать средства в наиболее перспективные и крупные активы. Глава Softbank прежде также активно инвестировал в Apple, Qualcomm, Alibaba, Arm. Входящий в Softbank инвестфонд Vision 2 недавно вложился в ИИ-стартапы Glean, Perplexity и Poolside. Сейчас в портфеле Softbank около 470 компаний, стоимость активов в двух его инвестфондах достигает $160 млрд.

О том, чем увеличение стоимости разработок и падение маржинальности грозит рынку, читайте в материале «ИИ теряет привлекательность».

Алена Миклашевская