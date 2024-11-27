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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:26

Курс доллара на международном рынке Forex превышал 108 рублей

Курс американского доллара на мировом валютном рынке Forex продолжает расти. Впервые с марта 2022 года он поднялся до 108,70 руб., следует из данных Investing.com. По данным на 11:06 мск доллар торговался по 107,73 руб.

Евро торгуется на рынке Forex на уровне выше 113,5 руб. Стоимость европейской валюты выросла примерно на 3 руб. Юань растет на Мосбирже на 6 коп., до 14,73 руб.

Центробанк накануне, 26 ноября, установил курс доллара на уровне 105,0604 руб. Стоимость американской валюты выросла на 1,27 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

О росте доллара — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».

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