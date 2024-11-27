В Уфе поликлиники, школы и детский сад остались без воды

31 многоквартирный дом в уфимском микрорайоне Затон почти на сутки остались без холодной воды из-за замены запорной арматуры и обследования сети водопровода. Как сообщает пресс-служба ГУП «Уфаводоканал», отключение коснулось также жителей 63 частных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, приостановлено водоснабжение двух центральных тепловых пунктов, котельной, трех поликлиник, четырех школ, детского сада и 15 административных зданий.

На время отключения «Уфаводоканал» будет подвозить воду на улицы Летчиков и Союзную.

Идэль Гумеров