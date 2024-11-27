Ночью над Черноземьем сбили десять БПЛА

Дежурные средства ПВО ночью сбили над Россией 22 беспилотника, в том числе десять над Черноземьем: семь над Курской областью, два — над Воронежской, один — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что дежурные силы ПВО и средства РЭБ перехватили и уничтожили в регионе «несколько беспилотников». По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В области продолжает действовать угроза удара дронов, объявленная в 20:42 26 ноября.

Белгородские и курские власти пока не прокомментировали атаки. В Курской области с 1:45 до 4:07 действовал режим ракетной опасности.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова