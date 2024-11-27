Петербургскую пенсионерку вынудили отдать 22,6 млн рублей «для сохранности»

Новой жертвой мошенников стала 67-летняя жительница Санкт-Петербурга. Пенсионерка осталась без 22,6 млн рублей после передачи средств курьеру аферистов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию пострадавшая обратилась накануне. Жительница Выборгского района рассказала правоохранителям, что на мобильный телефон приходили звонки от неизвестных лиц. Абоненты представлялись сотрудниками банка и убедили пенсионерку передать деньги курьеру под предлогом сохранности.

«В течение двух месяцев петербурженка следовала указаниям незнакомцев и передавала свои сбережения курьерам, а также переводила денежные средства на указанные ими счета. В общей сложности женщина лишилась 22 683 333 рублей»,— сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В Петербурге приступили к расследованию.

Ранее «Ъ-СПБ» писал, что свыше 58% жителей Петербурга когда-либо сталкивались с телефонными мошенниками.

Татьяна Титаева