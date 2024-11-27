Свыше 58% жителей Петербурга когда-либо сталкивались с телефонными мошенниками

Более половины (58%) жителей Санкт-Петербурга сталкивались с телефонными мошенниками, а каждый второй после таких звонков лишался денег (18% — один раз, 15% — два раза и 14% — три раза). Такие данные по итогам собственного исследования предоставили «Ъ-СПб» аналитики ГК «Ренессанс Страхование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно опросу, женщины становятся жертвами мошенников чаще мужчин — 53% и 35% соответственно. При этом зачастую мошенники связываются с женщинами более одного раза (33% женщин и 19% мужчин).

Чаще всего вступают в разговор с мошенниками респонденты от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет (42%), среди опрошенных петербуржцев в возрасте от 45 до 54 лет — 37%, а от 55 до 60 лет — 25%.

«Предполагаем, что доля жертв мошенников среди возрастной аудитории 55-60 лет оказалась самой низкой во многом за счет того, что именно на них направлены различные кампании по информированию граждан о телефонном и интернет-мошенничестве, а также именно у них минимальное количество смартфонов с онлайн-банкингом, что затрудняет моментальный перевод денег,— прокомментировал результаты исследования управляющий директор Департамента массовых видов страхования ГК «Ренессанс Страхование» Артем Искра.

В то же время около 28% жителей Петербурга чаще раза в месяц предупреждают близких о телефонных аферистах, 20% — раз в два или три месяца, еще 15% — в момент, когда узнают о новых случаях мошенничества. Однако 26% никогда не говорили с родными на тему телефонных мошенников.

Чаще всего петербуржцы теряли несколько десятков тысяч — 31% респондентов сообщили об утрате от 10 до 50 тыс. рублей, 23% — от 50 до 100 тыс. руб., 9% — от 100 до 500 тыс. руб. и 4% — свыше 500 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пятерых сообщников телефонных мошенников с территории Украины задержали в Петербурге.

Варвара Рудич