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Суд отправил в колонию тюменку, которая угрожала убийством сыну во время стрима

Исетский районный суд Тюмени назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима 34-летней местной жительнице Алисе Гулиевой по ст. 156, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ за истязания сына и причинение ему тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что до задержания в июле 2023 года Гулиева на протяжении пяти лет периодически проживала в Тюмени и деревне Турушево и не обеспечивала своим детям необходимые условия жизни и развития: например, они не мылись, у них не было нужных одежды и обуви, спальных мест, мебели, мест для учебы и отдыха. Также осужденная не занималась воспитанием детей и не водила их в больницу для лечения и осмотра.

Кроме того, Гулиева систематически допускала пренебрежительное, жестокое и грубое обращение с детьми, а старшего сына могла избивать по малозначительным поводам. Мальчик пропускал школу и остался на второй год, его младший брат не посещал садик.

Осужденнная зарабатывала на жизнь тем, что каждый день вела прямые эфиры в интернете под псевдонимом «Жади», выполняя различные аморальные действия за донаты: эти процессы сопровождались руганью и оскорблениями при детях. В последнем ролике, после которого было возбуждено уголовное дело, Гулиева грубо обращалась с сыном, оскорбляла его, угрожала физической расправой и выгоняла из дома. На суде она свою вину не признала, заявив, что ролики были все постановочными, дети всегда были накормлены и одеты, а дома они сами все пачкали и рвали, поэтому там не было ремонта, и просила ее оправдать и вернуть ей детей. После задержания они были помещены в реабилитационный центр, где находятся по настоящее время, и никто из родственников не оформил опеку.

Помимо наказания в колонии, суд взыскал с нее компенсацию в пользу детей в общем размере 800 тыс. руб., кроме того, в адрес органов системы профилактики, медицинского учреждения, отдела образования и опеки вынесены частные постановления.

Напомним, в прошлом году глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении стримерши из Тюмени, которая в прямом эфире кричала на сына и угрожала ему убийством.

Ирина Пичурина

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