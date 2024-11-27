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В Удмуртии учредили должность премьера после согласования кандидатуры Ефимова

В Удмуртии учредили должность председателя правительства после вчерашнего согласования Госсоветом республики кандидатуры Романа Ефимова, действующего зампредседателя по экономическому и имущественному блокам, на пост премьера. Соответствующий указ главы региона появился на сайте правительства.

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

Напомним, должность председателя правительства Удмуртии была упразднена с начала октября, руководство кабмином было возложено на главу региона Александра Бречалова. Эксперты считали, что это являлось вынужденной мерой из-за дефицита кадров в республике.

Подробнее об этом читайте в материале «Глава обезглавил кабмин».

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