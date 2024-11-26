Кабмину вернули голову

Сегодня Госсовет Удмуртии поддержал назначение вице-премьера Романа Ефимова, курирующего в кабмине финансовый и имущественный блоки, на должность председателя регионального правительства. За проголосовали 48 депутатов, против — пять. Глава региона Александр Бречалов положительно оценил его работу по экономическому направлению на посту вице-премьера. Эксперты считают, что Роман Ефимов обладает потенциалом стать чиновником федерального уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба Госсовета Удмуртии

Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали назначение Романа Ефимова, действующего вице-премьера, и курирующего в кабмине финансовый и имущественный блоки, на пост председателя правительства республики. Решение на очередной сессии республиканского парламента поддержали 48 депутатов. Пятеро — проголосовали против.

Кроме того, сегодня на сессии согласовали еще двух претендентов на должности в региональном кабмине — первого вице-премьера и вице-премьера. На первый пост депутаты поддержали кандидатуру действующего зампредседателя правительства Татьяны Чураковой, курирующей отрасли образования и здравоохранения, на второй — начальника Главного управления ветеринарии УР Романа Габдрахманова. Предполагается, что в ведении последнего будут находится отрасли сельского хозяйства, ветеринарии, экологии и природопользования.

На сессии господина Ефимова рекомендовал непосредственно глава Удмуртии Александр Бречалов, напомнив, что тот работает в регионе с 2018 года. «Сначала Роман Валерьевич возглавлял Региональный центр закупок. Ему удалось централизовать работу более 3 тыс. заказчиков в республике от подведомственных учреждений до министерств. За семь лет работы центром сэкономлено около 20 млрд руб.»,— сказал глава республики.

Говоря о господине Ефимове в роли вице-премьера (он занял этот пост в 2021 году), глава региона сообщил о сокращении госдолга республики на 2,6 млрд руб. «В 2022 году дорогие коммерческие кредиты полностью заменены на дешевые бюджетные по ставке 0,1%»,— сказал он. По словам господина Бречалова, это позволило сократить расходы на обслуживание госдолга более чем на 1 млрд руб.

«Для нашего субъекта пересмотрен уровень софинансирования по целевым средствам, поступающим из федерального бюджета. Пока уровень софинансирования совместных проектов от республики составляет 19%. Но уже с 2025 года региональная часть будет составлять 12%. Высвобожденные средства, порядка 700 млн руб., республика сможет направить на проекты развития»,— сказал глава региона в рамках представления кандидатуры господина Ефимова.

После выступления главы региона республиканский парламент перешел к рассмотрению вопросов сессии, первым из которых стало согласование назначения Романа Ефимова на пост премьера. Ему передали слово. Действующий вице-премьер поблагодарил главу за «высокую оценку совместной работы и оказанное доверие» и перешел к вызовам, которые стоят перед регионом.

«Один из них — кадровый дефицит. Мы должны активно работать над привлечением и удержанием квалифицированных специалистов, развивать программы профессиональной подготовки и переподготовки, а также создавать привлекательные условия для молодежи»,— отметил господин Ефимов.

Вторым вызовом кандидат в премьеры назвал санкции, которые «накладывают ограничения на многие сферы экономики». Решением, по его словам, является адаптация к санкционным условиям, поиск альтернативных рынков сбыта и развитие собственного производства.

Третьим вызовом стало проведение спецоперации. «Мы должны поддерживать бойцов и их семьи, предоставить необходимую помощь, а также создать условия для возвращения к мирной жизни. Наш долг — обеспечить стабильную работу оборонных предприятий и связанных с ними отраслей»,— сказал он.

Свое выступление Роман Ефимов завершил необходимостью заложить «прочный фундамент для дальнейшего развития экономики», чему способствует списание двух третей госдолга, позволяющее реализовывать инфраструктурные проекты. «Я верю, что мы сможем сделать Удмуртию еще более процветающим регионом»,— резюмировал он.

Ранее правительство РФ освободило регионы от уплаты двух третей долга по бюджетным кредитам. Его размер на 1 октября для Удмуртии составлял 66,5 млрд руб. Как стало известно по результатам заседания местного кабмина в конце октября, половина из высвободившейся суммы — порядка 20 млрд руб. — пойдет на развитие инфраструктуры и ЖКХ, а также замену лифтов и расселение аварийного фонда. Остальное планируется направить на реализацию инвестпроектов.

По словам вице-спикера местного парламента—председателя постоянной комиссии по бюджету налогам и финансам Наиля Мухамедзянова, совместная с господином Ефимовым работа позволила республике выйти по темпам роста собственных доходов на 1-е место в ПФО. «И уже два года подряд регион получает повышенную дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности»,— написал во «ВКонтакте» господин Мухамедзянов.

Напомним, собственные доходы Удмуртии превысили 100 млрд руб. в 2023 году. Как отмечал тогдашний премьер Ярослав Семенов, по итогам двух лет республика по обратному показателю — темпам роста расходов — занимала последнее-предпоследнее место в ПФО.

Политолог Александр Балицкий положительно оценил согласование господина Ефимова на должность председателя правительства республики. «Кадры, которые есть в республике, сегодня доросли до того, что ими можно распоряжаться в части назначения министров и вице-премьеров (на региональном уровне.—"Ъ-Удмуртия"). Мы прошли стадию, когда вызрели кадры. Но на уровень премьера пока ни один человек не дорос»,— сказал господин Балицкий.

Эксперт отметил специфику должности председателя правительства, где необходим специалист с «очень мощными финансовыми грамотностями» или человек из «федеральных верхов», что обуславливается геополитическим и экономическим положением республики. «Господин Ефимов по своим деловым качествам вполне может дорасти до необходимых компетенций и выйти на федеральный уровень. Он умеет разговаривать с людьми. Работа с финансовыми структурами подтверждает, что он профессионал в отрасли, умеющий работать в новых форматах»,— добавил он.

Евгений Щепелев