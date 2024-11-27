Озерскому санаторию «Дальняя Дача» вновь грозит банкротство

МИФНС России по управлению долгом во второй раз подало иск к санаторию «Дальняя дача» в Озерске о признании его банкротом. Налоговая инспекция требует от предприятия 20,2 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Первый иск от МИФНС России поступил в феврале текущего года. Тогда инспекция заявила о задолженности в 25,8 млн руб. Однако в августе дело прекратили, поскольку санаторий заплатил более 23,8 млн руб. Теперь налоговый орган требует от предприятия 20,2 млн руб. Заявление на данный момент не принято судом в производство.

Виталина Ярховска