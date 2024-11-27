Канцлер Австрии рассказал об интересе Трампа к его мнению о Путине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп во время их телефонного разговора спросил о его мнении по поводу президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Фото: Elisabeth Mandl, Reuters Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Фото: Elisabeth Mandl, Reuters

«Он (Дональд Трамп.— "Ъ") был хорошо подготовлен к разговору, в котором сразу заговорил о конфликте между Россией и Украиной. Он хотел узнать мои выводы… какое впечатление у меня о президенте Путине. Это действительно показывает его интерес»,— сказал господин Нехаммер в интервью австрийскому телеканалу Puls24 (цитата по «РИА Новости»).

Глава австрийского правительства также высказал мнение, что господин Трамп может задать текущей ситуации новую динамику.

Карл Нехаммер провел получасовой разговор с Дональдом Трампом 25 ноября. Политики обменялись мнениями по актуальной международной повестке, включая конфликт на Украине. Господин Нехаммер, в частности, предложил Австрию в качестве места для переговоров.

24 ноября будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что офис избранного президента займется урегулированием конфликта на Украине сразу после инаугурации политика. По словам господина Уолца, в первую очередь Вашингтон будет обсуждать, как усадить стороны за стол переговоров и какими будут параметры соглашения.

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