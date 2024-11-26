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Коммерсантъ FM
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«Мы не будем финансировать эту систему, и меня ничто не остановит»

Губернатор Самарской области — о скандале с «Крыльями Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал представителями СМИ ситуацию с коррупцией в российском футболе.

Вячеслав Федорищев

Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

— Не боитесь, что данная история повлияет на клуб, и приведет к санкциям в виде лишения очков и даже снятия с турнира?

— Я за полгода погрузился и разобрался в футболе. Но я озвучивал информацию не про команду. И «Крылья Советов» — не единственные здесь. Проблема заключается в том, что клуб обязан выплатить 36 млн руб. не по договорам, а по понятиям, чтобы команду хорошо судили. Я точно знаю, что эта система есть. Не просто озвучил слова, но и принял решение. И буду его придерживаться. Мы приняли решение для себя в Самаре, не будем финансировать эту систему, и меня ничто не остановит.

Я взял ответственность за «Крылья Советов» полгода назад. В команде много проблем финансовых, не связанных с агентами. Есть серьезные вопросы к экономической составляющей. Сегодня мы деньги налогоплательщиков направляем — 1,8 млрд руб. в период проведения СВО, и это очень много. Я установил взаимодействие с правоохранительными органами, его нельзя озвучивать, но оно идет. У меня есть контакт с руководством РФС. Поэтому, если «Крылья Советов» закатают в асфальт, то я отвечу перед болельщиками и командой. Я не заручался поддержкой, ни с кем не советовался. Собирал информацию. И считаю, что площадка Госсовета как раз хорошо подходит к такому высказыванию. Уверен, что такая темная структура обычно должна быть побеждена. Добро всегда побеждает зло.

— Есть ли возможность сократить в финансируемых из бюджета клубах число иностранных игроков?

— На профессиональные команды Самарской области выделяются средства в размере 4 млрд руб. Это огромные деньги. Проводимый аудит показал, что есть вопросы по всем клубам. Они очень разные, ими нужно предметно заниматься, чтобы выйти на уровень принятия решений. Также мы идем к модели Нижегородской области. У нас также будет создано единое АНО, которое централизованно займется управлением и финансированием профессионального спорта. У нас много достойных региональных команд, мы их будем поддерживать, даже больше, чем обычно. Я на самом деле первым шагом сделал региональную программу «Мастер спорта». Мы увеличили финансирование муниципальных школ и приняли решение вкладывать больше 800 млн руб. в год, но этого недостаточно. Поэтому здесь идет речь о том, чтобы излишки финансовой нагрузки перенести с бюджета на частных партнеров, управлять будем едино и прозрачно через окно автономной некоммерческой организации.

— Сократится ли бюджетное финансирование «Крыльев Советов»?

— Мы уже приняли такое решение. Бюджет клуба снизим на 800 млн руб.

Андрей Сазонов, Самара

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