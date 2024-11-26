Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о намерении получить российское гражданство. По его словам, российский паспорт ему необходим для того, чтобы снимать фильмы в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во время интервью на «Москве-24» журналистка телеканала напомнила, что у господина Кустурицы уже есть сербское и французское гражданства. На вопрос о возможном получении и российского паспорта режиссер ответил утвердительно. «Российское — буду, да»,— сказал режиссер.

При этом Эмир Кустурица отметил, что уже считает себя россиянином. Он также выразил сожаление, что Россия и Сербия мало сотрудничает в культурной сфере, несмотря на близость их культур.

Эмир Кустурица — сербский режиссер и участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. 24 ноября ему исполнилось 70 лет, поздравления режиссеру направил президент России Владимир Путин. Также Эмира Кустурицу поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и наградил его орденом преподобного Серафима Саровского I степени.