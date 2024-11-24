Патриарх Кирилл наградил Эмира Кустурицу орденом Серафима Саровского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием и наградил его орденом преподобного Серафима Саровского I степени. В поздравлении уточняется, что господин Кустурица был удостоен награды за его вклад «в сохранение традиционных ценностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экс-президент России Дмитрий Медведев и кинорежиссер Эмир Кустурица (слева направо)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экс-президент России Дмитрий Медведев и кинорежиссер Эмир Кустурица (слева направо)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Отрадно отметить, что, будучи верующим православным человеком, Вы стремитесь убедительно свидетельствовать о евангельских идеалах любви и братства, о важности крепких семейных уз и следования высоким моральным принципам»,— говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

Эмир Кустурица — сербский режиссер и участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Сегодня, 24 ноября, ему исполнилось 70 лет. Поздравления режиссеру направили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В начале октября господин Кустурица представил в петербургском Доме книги автобиографический роман «Мятежный ангел». На встрече с петербуржцами он раскрыл подробности о киноленте по мотивам «Преступления и наказания» Федора Достоевского.

Подробнее о встрече с режиссером — в материале «"Я боюсь, что это будет хороший фильм"».