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Гражданин начальник пополнил ряды фигурантов

Главного полицейского Центрального района Санкт-Петербурга обвинили в злоупотреблении полномочиями

В Санкт-Петербурге задержан начальник УМВД Центрального района Денис Данилевич. В Следственном комитете России (СКР) полагают, что офицер эксплуатировал нижестоящего по рангу коллегу по службе, который якобы за свой счет устроил ему прогулку на катере по Неве и оплатил тюнинг автомобиля. Этого хватило, чтобы полковник полиции стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Впрочем, сам высокопоставленный силовик вменяемое не отрицает. Инцидент стал еще одним в череде громких задержаний сотрудников МВД, волна которых прокатилась с начала года по региону.

Начальник УМВД Центрального района Денис Данилевич

Начальник УМВД Центрального района Денис Данилевич

Фото: МВД России

Начальник УМВД Центрального района Денис Данилевич

Фото: МВД России

Оперативники ФСБ пожаловали к Денису Данилевичу утром 26 ноября. Позже его доставили в региональный главк СКР для проведения следственных действий. По местам службы и проживания правоохранителями были произведены обыски. Позже стало известно, что против него возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Речь в данный момент идет о двух эпизодах, которые произошли летом текущего года. В деле говорится, что не позднее 24 июня фигурант дал указание тогдашнему начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко организовать за свой счет прогулку на катере по Неве, которая обошлась в 30 тыс. рублей, а в начале июля все тот же сотрудник якобы из своего кармана оплатил ремонт и установку шумоизоляции на внедорожник Toyota Land Cruiser.

«Подчиненный вынужден был согласиться на исполнение данных указаний в связи с имеющейся у него служебной зависимостью от руководителя»,— сообщили в пресс-службе комитета по региону.

Как сообщили «Ъ-СПб» источники в правоохранительных органах, Денис Данилевич свою вину признал полностью и был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее полковник полиции возглавлял Кронштадтское ОМВД, а до этого несколько лет — Красносельское.

С начала года по Петербургу и Ленобласти прошла волна громких уголовных дел в отношении полицейских. Так, в конце октября тот самый подчиненный Дениса Данилевича, подполковник полиции Андрей Тимошенко, тоже стал фигурантом по делу о посредничестве во взяточничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). В сообщении СКР сказано, что силовик, действуя в интересах своей знакомой, договорился с оперуполномоченным регионального управления ФСБ о передаче ему взятки в размере 400 тыс. рублей. Сам Тимошенко вину тогда не признал. 27 октября по ходатайству следствия его отправили в изолятор.

В начале ноября Октябрьский райсуд города заключил под стражу бывшего руководителя угрозыска города Олега Колесникова по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его отправили в СИЗО.

До этого суд арестовал заместителя начальника полиции по охране общественного порядка по Центральному району Руслана Сентемова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

В начале октября начальник 101-го отдела полиции Роман Сафронов и замначальника ГИБДД Выборгского района Антон Тихонов стали обвиняемыми в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Первый отделался домашним арестом, а второго отправили в СИЗО.

В сентябре Басманный районный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД по Санкт-Петербургу Дениса Хрупина. Ему предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более чем 30 млн рублей, дело было связано с продажей земельного участка в Ленобласти.

В этом же месяце в Петербурге суд заключил под стражу экс-полицейского Дмитрия Садофьева, обвиняемого в торговле данными из систем МВД (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В июне Пушкинский районный суд арестовал до 20 августа оперативника уголовного розыска Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении особо крупной взятки.

Андрей Кучеров, Стефания Барченкова

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