В Ярославле предложили установить ларьки с местной продукцией

Президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман предложил властям Ярославской области устанавливать ларьки с местной продукцией для продвижения локальных продуктов. Об этом он сказал на презентации «Ярославского меню», разработанного в рамках фестиваля «Гастрокэмп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Гелибтерман

Фото: ГБУ ЯО «Центр развития туризма «Ярославия» Леонид Гелибтерман

Фото: ГБУ ЯО «Центр развития туризма «Ярославия»

«Надо поставить ларек фирменный, на котором написать "местные продукты". Я приехал, допустим, по бизнесу, у меня нет времени бегать по рынку и магазинам. Я тут же в магазине купил и домой гастросувенир увез. Но это должно быть вкусно, относительно недорого и красиво упаковано»,— сказал господин Гелибтерман.

В Ярославской области уже существует проект по продвижению местной продукции: на полках магазинов она отмечена ценниками со специальным логотипом. Леонид Гелибтерман призвал использовать местные продукты и для продвижения ярославской кухни.

«Совершенно никому из поваров, с кем мы общались, практически нет дела до того, какой сорт морковки, огурцов, картошки. Все имеет свое название. Для того, чтобы продвигать локальный продукт, его надо брендировать, и он должен быть на слуху. Невозможно продвигать местную кухню, если ты локальный продукт не позиционируешь, если у тебя нет наименования места происхождения»,— сказал Леонид Гелибтерман.

Напомним, господин Гелибтерман проводил презентацию Ярославского меню, разработанного в рамках проекта «Гастрокэмп». Как прошла презентация блюд — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова