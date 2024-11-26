Ярославское меню
Кулинарный фестиваль «Гастрокэмп» прошел в Ярославле
В Ярославле участники фестиваля «Гастрокэмп» разработали региональное меню, основанное на местной продукции. Международная команда шеф-поваров представила 43 блюда и напитка с использованием ярославского сыра, молока, рыбы и овощей. Названия, преимущественно, подбирали с указанием места их приготовления, например, «Ярославский бутерброд», или «Чайка» — позывной уроженки Ярославской области Валентины Терешковой. Как прошла презентация «Ярославского меню» — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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