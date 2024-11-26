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Ярославское меню

Кулинарный фестиваль «Гастрокэмп» прошел в Ярославле

В Ярославле участники фестиваля «Гастрокэмп» разработали региональное меню, основанное на местной продукции. Международная команда шеф-поваров представила 43 блюда и напитка с использованием ярославского сыра, молока, рыбы и овощей. Названия, преимущественно, подбирали с указанием места их приготовления, например, «Ярославский бутерброд», или «Чайка» — позывной уроженки Ярославской области Валентины Терешковой. Как прошла презентация «Ярославского меню» — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

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Напиток «ПивоСливоДым», миксолог Евгений Шкарин, Уфа. Блюдо — «Закуска по-ростовски из телячьих томленых почек», шеф-повар Денис Пашко, Ярославль

Напиток «ПивоСливоДым», миксолог Евгений Шкарин, Уфа. Блюдо — «Закуска по-ростовски из телячьих томленых почек», шеф-повар Денис Пашко, Ярославль

Фото: Алла Чижова

Торжественная презентация прошла на основной площадке работы команды – в ресторане «ВолгаVolga»

Торжественная презентация прошла на основной площадке работы команды – в ресторане «ВолгаVolga»

Фото: Алла Чижова

Закуска «Амюз-буш», шеф-повар Александр Чернышов, Москва. Это томленая свекла с кремом из Добрынинского козьего сыра

Закуска «Амюз-буш», шеф-повар Александр Чернышов, Москва. Это томленая свекла с кремом из Добрынинского козьего сыра

Фото: Алла Чижова

«Ярославская лепешка», шеф-повар Юлия Маринина, Иваново. В составе ярославская мука и ростовский творог. «Вдохновение случилось от Брейтова. Одну из лепешек решили сделать в форме лодки»,— рассказала шеф-повар

«Ярославская лепешка», шеф-повар Юлия Маринина, Иваново. В составе ярославская мука и ростовский творог. «Вдохновение случилось от Брейтова. Одну из лепешек решили сделать в форме лодки»,— рассказала шеф-повар

Фото: Алла Чижова

Шеф-повар Александр Чернышов

Шеф-повар Александр Чернышов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман: «Любому туристу интересно пробовать блюда из местных продуктов».

Президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман: «Любому туристу интересно пробовать блюда из местных продуктов».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ярославский бутерброд», шеф-повар Александр Чернышов, Москва. Это чиабатта, на ней клариевый сом, крем из ярославского сыра, тартар из огурца и ярославское масло. «Это поистине крутой продукт, сом очень похож на угря»,— рассказал шеф-повар

«Ярославский бутерброд», шеф-повар Александр Чернышов, Москва. Это чиабатта, на ней клариевый сом, крем из ярославского сыра, тартар из огурца и ярославское масло. «Это поистине крутой продукт, сом очень похож на угря»,— рассказал шеф-повар

Фото: Алла Чижова

Горячая закуска «Зеленый икряник», шеф-повар Александр Чернышов, Москва. Икряник состоит из теста с икрой клариевого сома, которая имеет зеленый цвет, и шпинатом. Есть икра и в самом соусе.

Горячая закуска «Зеленый икряник», шеф-повар Александр Чернышов, Москва. Икряник состоит из теста с икрой клариевого сома, которая имеет зеленый цвет, и шпинатом. Есть икра и в самом соусе.

Фото: Алла Чижова

Гости презентации

Гости презентации

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Горячая закуска «Ярославский карман», шеф-повар Юлия Маринина, Иваново. «У ярославцев обычно полные карманы»,— рассказала повар.

Горячая закуска «Ярославский карман», шеф-повар Юлия Маринина, Иваново. «У ярославцев обычно полные карманы»,— рассказала повар.

Фото: Алла Чижова

Шеф-повар Максим Лазарев из Уфы презентует горячую закуску «Л+Л» с люля из клариевого сома, приготовленную совместно с шеф-поваром Юлией Марининой

Шеф-повар Максим Лазарев из Уфы презентует горячую закуску «Л+Л» с люля из клариевого сома, приготовленную совместно с шеф-поваром Юлией Марининой

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Закуска «Уфа — Ярославль транзит», шеф-повара Максим Лазарев, Уфа, и Юлия Маринина, Иваново. Аутентичное блюдо Башкирии приготовлено из ярославских продуктов: лепешка с картофельным пюре и томленной бараниной

Закуска «Уфа — Ярославль транзит», шеф-повара Максим Лазарев, Уфа, и Юлия Маринина, Иваново. Аутентичное блюдо Башкирии приготовлено из ярославских продуктов: лепешка с картофельным пюре и томленной бараниной

Фото: Алла Чижова

«Кислые щи из Ярославской щаницы (крошево)», шеф-повар Ксения Пипия, Ярославль. Сопровождение: «Хреновуха с моченой брусникой», миксолог Евгений Шкарин, Уфа

«Кислые щи из Ярославской щаницы (крошево)», шеф-повар Ксения Пипия, Ярославль. Сопровождение: «Хреновуха с моченой брусникой», миксолог Евгений Шкарин, Уфа

Фото: Алла Чижова

Гости презентации

Гости презентации

Фото: ГБУ ЯО «Центр развития туризма «Ярославия»

«Ярославское тельное», Евгений Чернавцев, Ярославль: «Что такое Россия и в целом русский вкус? Это блюдо. Оно состоит из стерляди и щуки, которые выложены на подушку из гречи с пармезаном»

«Ярославское тельное», Евгений Чернавцев, Ярославль: «Что такое Россия и в целом русский вкус? Это блюдо. Оно состоит из стерляди и щуки, которые выложены на подушку из гречи с пармезаном»

Фото: Алла Чижова

Миксолог Евгений Шкарин, Уфа

Миксолог Евгений Шкарин, Уфа

Фото: Алла Чижова

«Ярушки из щуки с лавандовым соусом», шеф-повар Ксения Пипия, Ярославль

«Ярушки из щуки с лавандовым соусом», шеф-повар Ксения Пипия, Ярославль

Фото: Алла Чижова

Посол Республики Колумбия в Российской Федерации Эктор Исидро Аренас Нейра (слева). В честь его дня рождения шеф-повар из Колумбии Лусиана Кайе (в центре) приготовила торт с ягодной начинкой

Посол Республики Колумбия в Российской Федерации Эктор Исидро Аренас Нейра (слева). В честь его дня рождения шеф-повар из Колумбии Лусиана Кайе (в центре) приготовила торт с ягодной начинкой

Фото: Алла Чижова

«Запеченная свинина по-Андски из Нариньо», шеф-повар Лусиана Кайе, Колумбия: «Очень типичное блюдо для моего региона»

«Запеченная свинина по-Андски из Нариньо», шеф-повар Лусиана Кайе, Колумбия: «Очень типичное блюдо для моего региона»

Фото: Алла Чижова

Десерт «Свекла Локо», шеф-повар Андрей Любимцев, Ярославль

Десерт «Свекла Локо», шеф-повар Андрей Любимцев, Ярославль

Фото: Алла Чижова

Дегустация

Дегустация

Фото: ГБУ ЯО «Центр развития туризма «Ярославия»

Мороженое «Нефтяные короли», Марина Девятко, Москва. Шеф-повар вдохновилась ярославским НПЗ

Мороженое «Нефтяные короли», Марина Девятко, Москва. Шеф-повар вдохновилась ярославским НПЗ

Фото: Алла Чижова

Музыканты

Музыканты

Фото: ГБУ ЯО «Центр развития туризма «Ярославия»

Десерт «Чайка», Марина Девятко, Москва. Это муссовый десерт с начинкой из малины в честь Валентины Терешковой

Десерт «Чайка», Марина Девятко, Москва. Это муссовый десерт с начинкой из малины в честь Валентины Терешковой

Фото: Алла Чижова

Шеф-повара

Шеф-повара

Фото: Алла Чижова

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Напиток «ПивоСливоДым», миксолог Евгений Шкарин, Уфа. Блюдо — «Закуска по-ростовски из телячьих томленых почек», шеф-повар Денис Пашко, Ярославль

Фото: Алла Чижова

Торжественная презентация прошла на основной площадке работы команды – в ресторане «ВолгаVolga»

Фото: Алла Чижова

Закуска «Амюз-буш», шеф-повар Александр Чернышов, Москва. Это томленая свекла с кремом из Добрынинского козьего сыра

Фото: Алла Чижова

«Ярославская лепешка», шеф-повар Юлия Маринина, Иваново. В составе ярославская мука и ростовский творог. «Вдохновение случилось от Брейтова. Одну из лепешек решили сделать в форме лодки»,— рассказала шеф-повар

Фото: Алла Чижова

Шеф-повар Александр Чернышов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман: «Любому туристу интересно пробовать блюда из местных продуктов».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ярославский бутерброд», шеф-повар Александр Чернышов, Москва. Это чиабатта, на ней клариевый сом, крем из ярославского сыра, тартар из огурца и ярославское масло. «Это поистине крутой продукт, сом очень похож на угря»,— рассказал шеф-повар

Фото: Алла Чижова

Горячая закуска «Зеленый икряник», шеф-повар Александр Чернышов, Москва. Икряник состоит из теста с икрой клариевого сома, которая имеет зеленый цвет, и шпинатом. Есть икра и в самом соусе.

Фото: Алла Чижова

Гости презентации

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Горячая закуска «Ярославский карман», шеф-повар Юлия Маринина, Иваново. «У ярославцев обычно полные карманы»,— рассказала повар.

Фото: Алла Чижова

Шеф-повар Максим Лазарев из Уфы презентует горячую закуску «Л+Л» с люля из клариевого сома, приготовленную совместно с шеф-поваром Юлией Марининой

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Закуска «Уфа — Ярославль транзит», шеф-повара Максим Лазарев, Уфа, и Юлия Маринина, Иваново. Аутентичное блюдо Башкирии приготовлено из ярославских продуктов: лепешка с картофельным пюре и томленной бараниной

Фото: Алла Чижова

«Кислые щи из Ярославской щаницы (крошево)», шеф-повар Ксения Пипия, Ярославль. Сопровождение: «Хреновуха с моченой брусникой», миксолог Евгений Шкарин, Уфа

Фото: Алла Чижова

Гости презентации

Фото: ГБУ ЯО «Центр развития туризма «Ярославия»

«Ярославское тельное», Евгений Чернавцев, Ярославль: «Что такое Россия и в целом русский вкус? Это блюдо. Оно состоит из стерляди и щуки, которые выложены на подушку из гречи с пармезаном»

Фото: Алла Чижова

Миксолог Евгений Шкарин, Уфа

Фото: Алла Чижова

«Ярушки из щуки с лавандовым соусом», шеф-повар Ксения Пипия, Ярославль

Фото: Алла Чижова

Посол Республики Колумбия в Российской Федерации Эктор Исидро Аренас Нейра (слева). В честь его дня рождения шеф-повар из Колумбии Лусиана Кайе (в центре) приготовила торт с ягодной начинкой

Фото: Алла Чижова

«Запеченная свинина по-Андски из Нариньо», шеф-повар Лусиана Кайе, Колумбия: «Очень типичное блюдо для моего региона»

Фото: Алла Чижова

Десерт «Свекла Локо», шеф-повар Андрей Любимцев, Ярославль

Фото: Алла Чижова

Дегустация

Фото: ГБУ ЯО «Центр развития туризма «Ярославия»

Мороженое «Нефтяные короли», Марина Девятко, Москва. Шеф-повар вдохновилась ярославским НПЗ

Фото: Алла Чижова

Музыканты

Фото: ГБУ ЯО «Центр развития туризма «Ярославия»

Десерт «Чайка», Марина Девятко, Москва. Это муссовый десерт с начинкой из малины в честь Валентины Терешковой

Фото: Алла Чижова

Шеф-повара

Фото: Алла Чижова

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