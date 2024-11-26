Ярославское меню

«Ярославское тельное», Евгений Чернавцев, Ярославль: «Что такое Россия и в целом русский вкус? Это блюдо. Оно состоит из стерляди и щуки, которые выложены на подушку из гречи с пармезаном»

Фото: Алла Чижова