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Бастрыкин взял под контроль расследование дела об избиении девочки в Волчанске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об избиении шестиклассницы в Свердловской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным, в школе №26 города Волчанска между ученицами произошел конфликт. В результате две шестиклассницы находясь в туалете школы, нанесли руками удары по голове и в живот пострадавшей. Свои действия подростки снимали на телефон. Пострадавшую девочку госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы, где врачи установили диагноз — сотрясение головного мозга.

Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что прокуратура организовала проверку информации об избиении школьницы.

Валерия Шестопалова

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