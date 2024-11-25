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Попавший в аварию в Новоселье водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса №181, устроившего ДТП с грузовиком в Новоселье, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 25 ноября. Его подозревают в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Авария случилась в понедельник утром у дома 8 по Красносельскому шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Водитель автобуса врезался в фуру, стоявшую на обочине.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате ДТП по последним данным пострадали 15 человек, среди них пятеро детей. Девять пассажиров поступили в городскую больницу имени Костюшко.

Андрей Маркелов

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