АСВ: погашение долгов финорганизаций с отступным ускоряет банкротство

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало чаще использовать механизм погашения долгов ликвидируемых финансовых организаций (ЛФО) с помощью предоставления отступного, что позволяет ускорить завершение процедур банкротства, сообщил «Ъ» гендиректор АСВ Андрей Мельников. После этого, отметил он, можно уже самостоятельно вести преследование контролирующего должника лица (КДЛ), а также розыск активов тех, кто нанес ущерб кредиторам.

Отступное обычно предоставляется в виде прав требования к бывшим собственникам и бенефициарам ЛФО. Активнее всего отступное берет на себя само АСВ, как крупнейший кредитор, рассказал глава агентства.

За все время работы агентства были исполнены обязательства перед 28 банками с помощью средств третьих лиц. Из этого числа, подчеркнул господин Мельников, 14 случаев произошли за последние 3 года. Средства получили более 5,5 тыс. кредиторов на сумму 25,3 млрд руб., добавил он.

«Всего на выплаты кредиторам банков направлено более 800 млрд руб., требования на сумму 80 млрд руб. удовлетворены путем предоставления отступного»,— сказал гендиректор АСВ.

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