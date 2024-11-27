В Казани почти за 10 млн руб. снесут Центр детского творчества «Олимп»

В Казани работы по сносу здания Центра детского творчества «Олимп» обойдутся почти в 10 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Здание, подлежащее сносу, находится по адресу ул. Актайская, д. 15А. Демонтажные работы на объекте обойдутся на сумму более 4,3 млн руб., на утилизацию строительного мусора направят почти 4 млн руб.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Денежные средства выделят из бюджета Татарстана. Работы должны завершить до 31 декабря 2024 года. Срок исполнения контракта — 14 февраля 2025 года.

Ранее главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева в своем Telegram-канале выложила концепцию дома детского творчества. На его месте сейчас находится центр «Олимп».

Диана Соловьёва