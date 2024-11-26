В Краснодарском крае продается имущество стекольного завода Сергея Бидаша

В Славянске-на-Кубани выставлено на торги имущество ООО «Славянский стекольный завод» за 54,5 млн руб. Предприятием владел бывший гендиректор ОАО «Тагмет» Сергей Бидаш. Стекольный завод был признан банкротом в 2015 году. Об этом сообщает «Города N».

На торги выставлены цеха, склады, здание проходной, а также земельный участок площадью более 19 тыс. кв. м., предназначенный для производственной базы.

Аукцион состоится 20 января 2025 года, заявки на участие принимаются до даты проведения.

По данным kartoteka.ru, ООО «Славянский стекольный завод» зарегистрировано в 2001 году в Славянске-на-Кубани. Компания занимается производством полых стеклянных изделий. Учредителями организации являются «АЛГОЛ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» (92,4%), Светлана Борисова (2,27%), Сергей Бидаш (2,27%), ООО «АСПЕКТФИНАНС» (1,9%) и ЗАО «Шельф» (1%).

Как сообщал «Ъ-Юг», в 2006 году Таганрогский городской суд признал Сергея Бидаша и бывшего заместителя главного бухгалтера «Тагмета» Владимира Орлова виновными по ст. 30, 159 и 160 УК РФ («Покушение на преступление, мошенничество, растрата в крупном размере, совершенные организованной преступной группой»).Сергей Бидаш был осужден на шесть лет колонии. В 1999-2001 годах господа Бидаш и Орлов незаконно получили возмещение по экспортному НДС в размере 107 млн руб. за организацию поставок битого бутылочного стекла под видом мозаичного стекла в Латвию. Всего было осуществлено десять поставок общим весом 800 т. НДС был возвращен заводу за девять поставок. В сентябре 2001 года главное следственное управление ГУВД Ростовской области возбудило уголовное дело.

В 2010 году Сергей Бидаш вышел на свободу по УДО.

Ева Китаева