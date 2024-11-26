Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге начнут заливать в конце недели

В конце текущей недели в Екатеринбурге начнут заливать каток на площади 1905 года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, за последние две недели был возведен теплый павильон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге начнут заливать в конце текущей — начале следующей неделе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге начнут заливать в конце текущей — начале следующей неделе

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уточняется, что в Историческом сквере, где планируется каток, установлены внутренние перегородки, подсобные помещения для работников катка и тепловые пушки. «В павильоне укладывают резиновый пол. Позже добавят инфраструктуру для хранения коньков, скамейки для переодевания и камеры хранения»,— добавили в пресс-службе. Кроме того, установлена высотная смотровая площадка.

Часть площади со стороны ул. 8 Марта закрыли тарпаулином, сверху уложили слой песка. Планируется, что работы по заливке катка начнутся в конце текущей — начале следующей недели.

По периметру площадки появятся более 100 искусственных и живых елей.

Напомним, Исторический сквер в Екатеринбурге перекрыли для строительства там ледового городка. В этом году его перенесли с площади 1905 года, чтобы организовать там каток. На открытии катка 21 декабря пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Анастасия Таначева