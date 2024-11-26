Госдума приняла закон о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров. В пояснительной записке говорится, что к таким товарам относят в том числе баллончики со сжиженным газом и зажигалки.

Депутатами приняты изменения, внесенные в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В него добавлена статья, согласно которой приобрести газовый баллончик в торговых сетях будет возможно только при достижении 18-летия.

Из пояснительной записки следует, что инициатива была внесена в Госдуму на фоне распространения среди подростков сниффинга — вида токсикомании, предполагающего вдыхание бытовых газов. Для сниффинга дети используют газовые баллончики, говорится в записке.