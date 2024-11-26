Госдума ввела штрафы за неправильное содержание домашних животных

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о штрафах за несоблюдение правил содержания и выгула домашних питомцев. В первом чтении он был принят в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Закон закрепляет в статье КоАП о несоблюдении требований к содержанию животных (ч. 1 ст. 8.52 КоАП РФ) административную ответственность за нарушение этих требований. Теперь оно будет грозить гражданам штрафом до 3 тыс. руб., должностным лицам — до 15 тыс. руб., а для юридических лиц штраф составит до 30 тыс. руб.

Ответственность не распространяется на владельцев животных, если нарушение произошло из-за другого человека, который ухаживает за питомцем по поручению владельца. Также штрафы не будут применяться, если животное было украдено у владельца.

Действующая ст. 8.52 КоАП РФ предусматривает штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Однако правила по содержанию домашних животных в статью не включены.