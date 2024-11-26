Хлебзавод «Восход» разработает проект планировки квартала в Уфе

Администрация Уфы разрешила АО «Уфимское хлебообъединение "Восход"» в течение 18 месяцев разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Рязанская, Ростовская, 50 лет СССР, Комсомольская, ориентировочной площадью 21,2 га, следует из постановления мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

В квартале расположены административные и хозяйственные корпуса и другие объекты. В документе отмечается, что территория обладает потенциалом комплексной реорганизации с возможностью размещения объектов общественного и жилого назначения.

АО «Уфимское хлебообъединение "Восход"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 1994 года. По данным компании на 1 июля, владельцем 57,88% акций АО был Дмитрий Терешков. Остальные акционеры не разглашаются. Выручка «Восхода» в 2023 году составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 74,9 млн руб.

Майя Иванова