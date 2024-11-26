Водитель иномарки сбил 12-летнего пешехода в Сочи

В Хостинском районе Сочи вечером 24 ноября водитель автомобиля «Чери» наехал на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП случилось в 19:40 на улице Армянская в Хостинском районе города. Водитель автомобиля «Чери» допустил наезд на 12-летнего подростка. Пострадавший переходил проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода, под прямым углом к краю проезжей части на участке дороги без разделительной полосы и ограждения.

В результате аварии 12-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе на курорте водитель и пассажирка мотоцикла пострадали в ДТП. Двухколесный транспорт въехал в забор.

Мария Удовик