Водитель иномарки сбил 12-летнего пешехода в Сочи
В Хостинском районе Сочи вечером 24 ноября водитель автомобиля «Чери» наехал на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
ДТП случилось в 19:40 на улице Армянская в Хостинском районе города. Водитель автомобиля «Чери» допустил наезд на 12-летнего подростка. Пострадавший переходил проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода, под прямым углом к краю проезжей части на участке дороги без разделительной полосы и ограждения.
В результате аварии 12-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.
«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе на курорте водитель и пассажирка мотоцикла пострадали в ДТП. Двухколесный транспорт въехал в забор.