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Водитель и пассажирка мотоцикла пострадали в ДТП в Сочи

Ранним утром в четверг, 21 ноября, в Сочи произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы после столкновения с забором, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла около 5:00 на улице Парковая. По информации ГАИ, 32-летний мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха», не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Он и его 37-летняя пассажирка оказались травмированы. Автоинспекторы привлекли водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего за 21 ноября в Краснодарском крае произошло 17 ДТП. В них погибли три человека и пострадали 16. Чаще всего происходили аварии с участием пешеходов — девять случаев. В таких ДТП погиб один человек и пострадали девять. По два ДТП произошли из-за несоответствия скорости и несоблюдения очередности проезда перекрестка. В обоих случаях погибли и получили травмы по одному человеку.

Вячеслав Рыжков

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