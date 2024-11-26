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Главе СК РФ доложат о кафе в Татарстане, где 3 человека заболели кишечной палочкой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад после заражения трех посетителей кафе кишечной палочкой в селе Высокая Гора в Татарстане. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

В СМИ сообщается, что сотрудники кафе не соблюдают поточность технологических процессов. Помещения заведения находятся в ненадлежащем санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии. У 3 посетителей кафе выявили заражение кишечной палочкой

В СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления по республике Валерия Липского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Вчера стало известно, что в Высокогорском районе Татарстана временно приостановили деятельность кафе «СушиШок» после регистрации случаев заражения кишечной палочкой.

Диана Соловьёва

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