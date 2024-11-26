Песков: Запад услышал заявления Путина об испытаниях «Орешника»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что западные страны «хорошо услышали» тезисы, озвученные Владимиром Путиным после испытания ракетной системы «Орешник». Испытания прошли 21 ноября: российские военные нанесли удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Достаточно четко была озвучена позиция РФ, она была озвучена президентом Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.

Вчера, 25 ноября, координатор Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области.

О первом применении Украиной ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма Минобороны сообщило 19 ноября. Тогда шесть ракет ATACMS атаковали Брянскую область. 21 ноября военное ведомство сообщило об уничтожении двух британских крылатых ракет Storm Shadow средствами ПВО. В ответ российская сторона 21 ноября атаковала с помощью ракетного комплекса «Орешник» украинское оборонное предприятие «Южмаш» в Днепропетровске.

22 ноября Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем. На нем он заявил, что испытания «Орешника» планируется продолжить. По словам президента, сейчас в России испытываются еще несколько подобных ракетных систем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зато мы делаем ''Орешник''».