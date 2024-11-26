Начальника УМВД Центрального района подозревают в злоупотреблении полномочиями

Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении начальника УМВД по Центральному району городу, полковника полиции Дениса Данилевича. Его подозревают по двум эпизодам ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-СПб» в региональном СК, следствием было установлено, что не позднее 8 июля этого года подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, дал указание подчиненному оплатить установку шумоизоляции на свой автомобиль. Также не позднее 24 июня фигурант обязал того же сотрудника оплатить прогулку на судне по Неве. Подчиненный вынужден был согласиться, поскольку находился в служебной зависимости от Данилевича.

Подозреваемого задержали 26 ноября сотрудники ГСУ и УФСБ. По месту его проживания был произведен обыск. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении высокопоставленному полицейскому обвинения и избрании ему меры пресечения, отметили в СКР.

«Ъ-СПб» писал об обысках у начальника УМВД по Центральному району. По данным СМИ, оперативные действия в отношении Данилевича могут быть связаны с делом ранее задержанного при передаче взятки начальника ГАИ Центрального района Андрея Тимошенко.

Андрей Цедрик