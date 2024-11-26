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«Теплосеть» поможет в реабилитации получившим ожоги ног на Маршала Захарова

Трем пострадавшим с ожогами ног из-за прорыва трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова будет оказана помощь в лечении и реабилитации. На месте самой аварии ведутся ремонтные работы, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

К ликвидации дефекта приступили в 4:00. В связи с работами на сетях в близлежащих зданиях ограничено теплоснабжение. Планируется, что до конца дня все будет восстановлено.

Рядом с местом аварии припаркованы машины. Реальный ущерб транспорту будет возмещен. На предприятии также подтвердили, что из-за прорыва трубы пострадали три человека. Их доставили в медучреждение.

«По предварительным данным, они получили ожоги ног легкой степени тяжести. Специалисты предприятия находятся с ними на связи. Им будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации»,— сообщили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что районная прокуратура приступила к проверке по факту происшествия.

Татьяна Титаева

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