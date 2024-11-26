В Татарстане мужчина пришел на суд с пистолетом

В Тукаевском районном суде Татарстана приставы задержали мужчину с травматическим пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан.

По данным ведомства, инцидент произошел в Тукаевском районном суде. При прохождении стандартной процедуры досмотра у одного из посетителей, направлявшегося на судебное заседание, судебные приставы обнаружили кобуру с травматическим пистолетом MP-79-9ТМ и патронами. У задержанного отсутствовали необходимые документы, разрешающие ношение оружия.

После обнаружения оружия судебные приставы немедленно задержали мужчину и вызвали сотрудников полиции. Задержанный и изъятое оружие переданы в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования.

Анар Зейналов