В Татарстане завершили ремонт дорог по нацпроекту на 2,2 млрд рублей

В Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы на всех 53 запланированных объектах региональных трасс. Общая стоимость ремонта составила 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Плановые показатели национального проекта на 2024 год уже достигнуты. Доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 51,6%. В городских агломерациях этот показатель достиг 85%, а для региональных дорог, входящих в опорную сеть РФ, он также составляет 85%.

В 2024 году в нормативное состояние приведено 106 км дорог. Среди завершенных объектов капитальный ремонт трассы Куркачи — Верхняя Ия в Высокогорском районе и участков дороги Среднее Девятово — Татарский Янтык в Лаишевском районе.

Кроме того, в Татарстане практически завершена программа ремонта и реконструкции региональных автомобильных дорог.

Анар Зейналов