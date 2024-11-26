В Татарстане на ремонт региональных дорог потратили 15 млрд рублей

В Татарстане близится к завершению программа ремонта и реконструкции региональных автомобильных дорог. Работы выполнены более чем на 98%, а общий объем инвестиций составляет свыше 15 млрд руб. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

В рамках программы строительства и реконструкции региональных дорог завершены 12 из 24 объектов. Освоено 2,53 млрд руб., что составляет 98,2% от плана. Среди завершенных объектов дорога Аксубаево — Емелькино — Старый Чувашский Адам в Аксубаевском районе.

Программа капитального ремонта охватила 99 объектов, из которых 90 уже сданы. На эти работы направлено 9,92 млрд руб. (98% выполнения). Завершение оставшихся объектов планируется в ноябре, в настоящее время идет оформление документации.

Программа ремонта дорожно-уличной сети в населенных пунктах охватила 208 км дорог. На гравийные дороги направлен 1 млрд руб. (110 км), столько же выделено на обновление асфальтобетонного покрытия (98 км). Еще 95 км дорог отремонтированы за счет муниципального дорожного фонда (1,53 млрд руб.).

Работы по обустройству подъездов выполнены полностью. Это включает подъезды к фермерским хозяйствам (23 объекта, 280,4 млн руб.), садоводческим обществам (12 объектов, 300 млн руб.) и учреждениям отдыха и оздоровления детей (5 объектов, 250 млн руб.). Все проекты завершены.

Анар Зейналов