На ремонт моста через реку Белую в Башкирии потратят до 923 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 17 декабря выберет подрядчика ремонта моста через реку Белую в Дюртюлинском районе на трассе Дюртюли — Нефтекамск, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 923,8 млн руб., из них 841,6 млн руб. выделит федеральный, 52,17 млн руб. — республиканский бюджет.

Работы необходимо завершить до 30 ноября 2026 года. Длина моста — 745,6 м. Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на мост.

Майя Иванова