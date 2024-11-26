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Коммерсантъ FM
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Власти Москвы начали закупать данные статистики «Авиасейлса»

Комитет по туризму Москвы начал получать данные сервиса «Авиасейлс» по совершенным бронированиям и сведения работающих с ним аэропортов, рассказали «Ъ» стороны соглашения. В «Авиасейлс» заявили, что речь идет о продаже информации, но не раскрыли условия.

В Мостуризме сказали, что данные нужны для оценки происходящих в отрасли процессов. Предполагается, что анализ информации поможет соотнести масштаб предложения и спроса, а также понять аудиторию, для которой нужно развивать проекты. Результаты мониторинга пообещали опубликовать в открытом доступе.

Выбранный властями подход призван оценить эффективность инвестиций в индустрию, что должно привести к двукратному росту турпотока в Москву к 2030 году. Туроператоры считают более релевантными данные банков и сотовых операторов.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристов обсчитают на лету».

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