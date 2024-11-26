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Коммерсантъ FM
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Туристов обсчитают на лету

Мостуризм начнет покупать данные авиационной статистики

Власти Москвы стремятся разнообразить информацию о приезжающих в город путешественниках. Они начали приобретать сведения авиационной статистики сервиса «Авиасейлс». Подход призван оценить эффективность инвестиций в индустрию, что должно привести к двукратному росту турпотока в столицу к 2030 году. Туроператоры считают более релевантными данные банков и сотовых операторов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Комитет по туризму Москвы (Мостуризм) начал получать данные Aviastats (сервис «Авиасейлс») по совершенным бронированиям и сведения работающих с ним аэропортов. Об этом “Ъ” рассказали стороны соглашения. В «Авиасейлс» уточнили, что речь идет о продаже информации, но условия не привели. В Мостуризме пояснили, что данные требуются для объективной оценки происходящих в отрасли процессов. Анализ информации помогает соотнести масштаб предложения и спроса, понять потенциальную аудиторию, для которой нужно развивать проекты, добавили в ведомстве. Результаты мониторинга планируется публиковать в открытом доступе.

«Авиасейлс» — крупный поисковик авиабилетов, существует с 2007 года. Согласно Similarweb, в октябре его аудитория составила 18,9 млн человек. Сервис авиационной аналитики Aviastats компания развивает с 2021 года. Но до сих пор его данные приобретали в основном перевозчики и аэропорты.

В Мостуризме пояснили, что используют различные источники, позволяющие получить информацию о приезжающих туристах.

Это ведомственная статистика, опросы, данные «СберАналитики», MTC, Hotel Advisors, поисковых систем, отчеты международных организаций и агентств, перечисляют в комитете. Источником также выступают данные туроператоров, отельеров, рестораторов и других участников рынка гостеприимства.

Данные Aviastats должны позволить оценить географию путешествий, возрастные категории гостей, высчитать долю детей, средний срок планирования поездки, количество доступных рейсов перевозчиков. Это может помочь подготовиться к снижению турпотока в низкий сезон, говорит руководитель направления по развитию бизнеса «Авиасейлс» Яна Хрестик.

Рост турпотока в Москву замедляется. Согласно Росстату, в отелях столицы в январе—сентябре 2024 года остановились 9,01 млн человек. Год к году показатель вырос на 10,2%. В 2023 году прирост оценивался в 12,8%. Данные мэрии позитивнее. Только за первую половину 2024 года чиновники зафиксировали 12,2 млн гостей. Региональные власти часто не берут в расчет разницу между туристами и экскурсантами, поясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Первые, по его словам, остаются в городе ночевать, вторые приезжают на день.

Сергей Собянин, мэр Москвы, в апреле 2024 года:

«Внутренний туризм гораздо более устойчив к различным колебаниям экономической и политической конъюнктуры».

За 2023 год Москву, согласно Мостуризму, посетили 24,5 млн путешественников. Их траты оценивались в 1,3 трлн руб. К 2030 году город рассчитывает достичь 52 млн прибытий (35–40% общероссийского турпотока) и 3,6 трлн руб. Господин Ромашкин поясняет, что важность туристической статистики растет за счет постоянных бюджетных инвестиций в отрасль. «Без реального понимания картины сложно определить, дают ли они какой-либо экономический эффект»,— рассуждает он.

Зарубежные поездки дорожают медленнее внутренних

Эксперт, впрочем, сомневается, что сведения именно об авиационных прибытиях позволят властям получить релевантные данные о туристическом потоке. Более важной эксперт считает информацию о маршрутах путешественников в городе и их фактических тратах. Такие сведения могут предоставить сотовые операторы и банки, замечает он.

Александра Мерцалова

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