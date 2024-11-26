Восемь населенных пунктов на юге Приморья остались без света из-за аварии

Авария на сетях АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) обесточила восемь населенных пунктов на юго-западе Приморского края – в Хасанском муниципальном округе. Речь идет о поселках Краскино, Посьет, Зарубино, Хасан и селах Гвоздево, Рисовая Падь, Адрееевка, Витязь, сообщила прокуратура региона. В оставшихся без электроснабжения населенных пунктах проживают около 7 тыс. человек.

Отключение электроэнергии произошло несмотря на соответствующий прогноз синоптиков об ухудшении метеорологической обстановки и предостережения прокурора руководителям ресурсоснабжающих организаций о «необходимости принятия дополнительных мер к обеспечению надлежащего энергоснабжения населения».

Надзорное ведомство намерено дать оценку «полноте мер, принимаемых уполномоченными должностными лицами к соблюдению прав граждан».

По сообщению правительства Приморья, часть Хасанского округа оказалась обесточена из-за «повреждения на ВЛ 110кВ». «Проведение восстановительных работ осложняет отсутствие проезда к труднодоступным местам линии»,— информируют власти региона. Специалисты ДРСК устанавливают место обрыва линии электропередачи.

Примгидромет объявил на 26–27 ноября штормовое предупреждение, Ожидается, что дожди будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 28 м/с.

Алексей Чернышев, Владивосток