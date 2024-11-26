Житель Ишимбая получил условный срок за мошенничество

Ишимбайский городской суд вынес приговор по уголовному делу местному жителю, признанному виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и покушении на его совершение, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил требования о взыскании ущерба.

Как было установлено в суде, в ноябре 2023 года фигурант уголовного дела нашел в интернете объявление о быстром заработке. В результате он получил от пятерых пенсионеров из Уфы, Стерлитамака, Салавата и Ишимбая около 600 тыс. руб. Эти деньги, по данным следствия, потерпевшие передавали ему после звонка неустановленного якобы сотрудника полиции. Звонивший сообщал пенсионерам, что их родственник стал виновником ДТП, в котором пострадали люди, чтобы ему избежать уголовной ответственности необходимо передать деньги курьеру.

Подсудимый признал вину.

Майя Иванова