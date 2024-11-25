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В Казани планируют отреставрировать Дом Марко (Набокова)

В Казани планируют провести реставрационные работы в Доме Марко (Набокова). Проект прошел историко-культурную экспертизу. Информация об этом появилась в документе на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В Казани планируют отреставрировать Дом Марко (Набокова)

В Казани планируют отреставрировать Дом Марко (Набокова)

Фото: Официальный сайт ГАСО РТ

В Казани планируют отреставрировать Дом Марко (Набокова)

Фото: Официальный сайт ГАСО РТ

Здание является объектом культурного наследия республиканского значения. Дом Марко (Набокова) расположен на ул. Гоголя, 4. Здание построили по проекту архитектора Константина Олишкевича.

Дом получил название в честь своих владельцев. Первым собственником был глава семейства Марко Мильтиад Марко, мигрировавший в Российскую империю. Осенью 1917 года дом Марко продали Николаю Набокову. После революции дом был национализирован.

На объекте планируют провести реставрацию по сохранению и поддержанию памятника в надлежащем состоянии. Рабочие отреставрируют фасады, интерьеры, отремонтируют системы отопления, вентиляции, заменят кровлю и т.д.

Ранее стало известно, что на разработку проекта реставрации Дома Марко (Набокова) Государственного академического симфонического оркестра Татарстана потратят 6,6 млн руб.

Диана Соловьёва

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