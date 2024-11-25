В Ярославле СКР заинтересовался избиением подростка перед концертом

В Ярославле следователи проводят проверку по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) из-за нападения на 15-летнего подростка. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 24 ноября в клубе «Мед» проходил концерт блогера Ивана Золо. На входе в заведение образовалась толпа, на место выезжала полиция и скорая помощь. Одного человека увезли в больницу, но от госпитализации он отказался.

«Следственным отделом по Кировскому району г. Ярославль следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)»,— сообщили в ведомстве.

Ранее о проверке по факту избиения сообщили в полиции. Также туда поступили заявления об утрате личных вещей посетителей концерта.

Алла Чижова