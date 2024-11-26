В Челябинской области средний размер автокредита уменьшился на 20 тыс. рублей

В Челябинской области средний размер автокредита в октябре составил 1,39 млн руб., что на 1,4%, или на 20 тыс. руб. меньше, чем месяцем ранее. В среднем по стране сумма займа на автомобиль снизилась на 2%. Это самое низкое значение данного показателя за последние полгода, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Самое сильное сокращение среднего чека автокредита в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Оренбургская (-10,5%) и Самарская (-8,1%) области, Республики Татарстан (-7,7%), Чувашская (-6,9%) и Крым (-5,9%). В то же время в ряде регионов был отмечен рост среднего размера займа на машину: в Новосибирской области (+4,2%), Москве (+3,8%), Санкт-Петербурге (+2,6%), а также в Московской (+0,5%) и Тульской (+0,3%) областях.

Виталина Ярховска