В Нижнекамске завершаются работы по устранению аварии на II водоподъеме

В Нижнекамске подходят к концу восстановительные работы после аварии на трубе водоснабжения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Нижнекамскнефтехима.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время подача холодной воды в город осуществляется с понижением давления. Из-за дефекта на водоводе II водоподъема временно была приостановлена подача воды на промышленную зону Нижнекамска.

Сейчас дефектный участок отключен, и подача воды на предприятии возобновлена. Однако из-за технологических переключений давление холодного водоснабжения в городе снижено. Специалисты предполагают, что к 18:00 давление холодной воды будет восстановлено.

Ранее пресс-служба Нижнекамского района сообщила «Ъ Волга-Урал», что работы по устранению аварии на втором водоподъеме в Нижнекамске займут около 5 часов. В пресс-службе отметили, что в некоторых домах Нижнекамска водоснабжение из-за аварии отсутствовало.

Влас Северин