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СИБУР выделит 2,5 млрд рублей на третий этап модернизации очистных сооружений Нижнекамска

СИБУР планирует направить свыше 2,5 млрд руб. на третий этап модернизации биологических очистных сооружений Нижнекамска. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Данный этап является последним этапом реконструкции очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима». Они очищают 20% городских и 80% сточных вод промзоны. За счёт новой системы перед сбросом в реку Кама вместо хлора будут обеззараживаться стоки ультрафиолетом. В результате к минимуму будет сведено содержание взвешенных веществ и микроорганизмов.

Во время третьего этапа реконструкции сооружений процесс очистки будет уже полностью автоматизирован. Установленные датчики будут определять количество ненужных веществ, следить за давлением, температурой и уровнем жидкости.

Первые два этапа реконструкции прошли с 2015 по 2019 годы. На эти цели ушли 3,3 млрд руб. В итоге эффективность очистки атмосферного воздуха выросла до 96%, а проблема запахов была полностью решена.

"Ъ-Казань"

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