Маск заявил, что лестницу в Пентагоне чинят дольше, чем строили все здание

Американский бизнесмен Илон Маск утверждает, что из-за бюрократии на ремонт лестницы в Пентагоне тратят больше времени, чем ушло на строительство всего здания. По его словам, такие данные ему озвучили на встрече высокопоставленные военные чиновники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне

Фото: Charles Dharapak, File / AP Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне

Фото: Charles Dharapak, File / AP

«Мне сказали, что теперь на ремонт лестницы в Пентагоне уходит больше времени (24 месяца), чем потребовалось на строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х»,— написал он на своей странице в соцсети X, владельцем которой является.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Carlos Barria , Reuters Илон Маск

Фото: Carlos Barria , Reuters

Так господин Маск ответил на публикацию американского бизнесмена Вивека Рамасвами, который считает, что бюрократия является причиной дефицита федерального бюджета США. Он уверен, что подобные «юридически сомнительные» траты «подавляют экономику» страны.

Избранный президент США Дональд Трамп в ноябре назначил Илона Маска и Вивека Рамасвами главами Департамента эффективности государственного управления (DOGE). По его задумке, DOGE проведет «полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства». Инаугурация господина Трампа назначена на 20 января 2025 года.

О назначениях в администрации президента США — в материале «Ъ» «Американцы ждут подарков от Дональда Трампа».