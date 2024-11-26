25 ноября в Казани произошло 172 ДТП, погиб 1 человек

В Казани 25 ноября зафиксировали 172 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Вчера в одном из ДТП погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Погибшего пешехода сбила машина. Сообщается, что человек переходил дорогу в неположенном месте.

Вчера также произошло 3 ДТП с пострадавшими. Двух пешеходов сбили автомобили. Один из них переходил проезжую часть в неположенном месте, другой выходил из-за стоячих машин. В третьем ДТП пострадал человек в результате наезда автомобиля на стоячее транспортное средство.

В Казани задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у 3 водителей не было прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили 1 гражданина.

Диана Соловьёва