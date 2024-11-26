Штраф за продажу сигарет и вейпов детям может составить до 2 млн рублей

Продажа несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов повлечет штраф на сумму до 2 млн руб. для юрлиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект об усилении административной ответственности за нарушения при реализации табачной продукции.

Поправки предлагаются в ст. 14.53 КоАП РФ. Для граждан штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юрлиц — от 1,5 млн до 2 млн руб. Сейчас штраф за это нарушение для граждан составляет от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для чиновников — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

В июле—сентябре объем предложения табачной и смежной продукции увеличился более чем на 11% год к году. В России обсуждается введение запрета продажи табачной и никотинсодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Минздрав готов предложить правительству поддержать соответствующий проект закона. Однако ряд профильных ведомств противятся инициативе.

Подробности — в материале «Ъ» «Конфликт покурений».