Новые трамваи доставят в Екатеринбург в конце года

Администрация Екатеринбурга с конца декабря начнет обновлять трамвайный парк, заявки на закупку уже поданы, сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Как и обещал, после троллейбусов приступаем к обновлению нашего трамвайного парка. Объявили закупку двух низкопольных трамваев: трех- и односекционного. Их поставку в Екатеринбург ожидаем до 23 декабря»,— написал мэр.

Напомним, Алексей Орлов рассказал о планах закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи в конце сентября. В частности, 30 новых автобусов привезут в город в декабре, а на покупку 50 новых троллейбусов в мэрии планировали потратить до 1 млрд 650 млн руб. — поставка партии позволит обновить парк почти на 50%, контракт выиграла группа «Синара». На заключение концессионного соглашения для приобретения 80 трамваев собираются направить 85 млн руб.

Ирина Пичурина