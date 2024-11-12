Расходы бюджета Екатеринбурга в 2025 году составят 90,6 млрд рублей

По плану на 2025 год, расходы бюджета Екатеринбурга составят 90,6 млрд руб., доходы — 87,5 млрд руб., что почти на 10 млрд руб. превышает плановые показатели 2024 года (78,5 млрд руб. и 76,5 млрд руб. соответственно). Об этом в ходе брифинга рассказал вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что расходы бюджета в 2025 году на 10 млрд руб. превысят плановые на 2024 год

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков заявил, что расходы бюджета в 2025 году на 10 млрд руб. превысят плановые на 2024 год

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, расходы на социальную часть в 2025 году составят 54 млрд руб. Еще 2 млрд руб. выделят на капитальный ремонт трех школ Екатеринбурга, строительство быстровозводимого сооружения на ул. Ракетная в мкр Кольцово, ремонт дворцов культуры, Колизея, ДМШ. Также, около 8 млрд руб. будет направлено на строительство развязки у Калины, трех школ, ФОКа на ул. Кировградская, нового здания к музыкальной школе им. Рахманинова.

«С 1 августа начался переход на брутто-контракты электротранспорта, в 2025 году на брутто-контракты будут переведены автобусы. Из бюджета будет выделено 10 млрд руб., а 6 млрд руб. составят доходы. Что это даст? Решение вопросов нехватки кадров, ремонт подвижного состава и приобретение нового подвижного состава, а также это позволит вписаться в график общественного транспорта»,— рассказал господин Корюков.

Запуск масштабной транспортной реформы с 1 августа был анонсирован мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым в марте. Позже ее полноценное начало было перенесено на 1 октября. Реформа подразумевает переход на брутто-контракты, обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта и другое. В рамках изменений власти увеличил штраф за безбилетный проезд и внесли изменения в бюджет города. На заключение брутто-контрактов направят 900 млн руб. областных средств, для заключения концессионного соглашения на приобретение 80 трамваев — 85 млн руб. В 2025 году на покупку 50 троллейбусов предусмотрено 750 млн руб. Однако в конце сентября господин Орлов сообщил о переносе срока перевода всех перевозчиков на брутто-контракты для реализации транспортной реформы.

Напомним, прогноз бюджета на 2024 год включал расходы в размере 78,5 млрд руб., доходы — 76,5 млрд руб. Был озвучен прогноз снижения по доходам на имущество на 4%, более чем на 200 млн руб. упадет доход от продажи муниципальных активов. При этом, ожидается увеличение налоговых поступлений на 1 млрд руб. к прогнозу. В проекте был учтен рост тарифов ЖКХ на 9,1%.

Анастасия Таначева